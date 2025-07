agenzia

BRUXELLES, 07 LUG – Il Coreper II, ovvero la riunione dei rappresentanti permanenti dei Ventisette in Ue, è stato convocato alle 17.30 per discutere dello stato delle trattative con gli Stati Uniti sui dazi. E’ quanto si apprende a Bruxelles. L’incontro si terrà in formato ristretto.

