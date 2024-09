agenzia

'E' un modo per Maduro di mantenere il potere'

WASHINGTON, 03 SET – “L’arresto dell’oppositore Edmundo Gonzalez Urrutia è solo un altro modo per il presidente Nicolas Maduro per mantenere il potere”. Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, in un briefing con un ristretto gruppo di giornalisti.

