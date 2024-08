agenzia

Lo riporta il New York Times, ma non è chiaro quanti saranno

NEW YORK, 02 AGO – Gli Stati Uniti si stanno preparando ad inviare ulteriori aerei da combattimento in Medio Oriente in risposta alla minacce dell’Iran su un possibile attacco a Israele nei prossimi giorni. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali non è ancora chiaro quanti aerei saranno inviati.

