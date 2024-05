Gli Usa rivedranno i termini della cooperazione con la Georgia

agenzia

Restrizioni a visti persone legate a legge influenza straniera

NEW YORK, 23 MAG – Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha annunciato che gli Stati Uniti metteranno in pratica una revisione dei termini della loro cooperazione con la Georgia. Gli Usa introdurranno anche restrizioni ai visti per coloro “responsabili di mettere a rischio la democrazia” nello Stato del Caucaso meridionale “inclusi quelli legati alla proposta legge sull’influenza straniera”, spiega Blinken.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA