Global Sumud Flotilla, arrivate prime tre barche a Siracusa

agenzia

Manifestazione a Foro Italia: 'la Sicilia non sta con Sigonella'

SIRACUSA, 03 SET – Sono arrivate le prime tre barche a vela al porto grande di Siracusa della Global Sumud Flotilla. Circa 2mila persone le hanno accolte al foro Italico (Marina) dove sono stati allestiti degli stand informativi sulla guerra dal Comitato pro Palestina di Siracusa. Sul palco il giornalista Antonio Mazzeo, già imbarcato sulla Handala partita proprio da Siracusa, Maso Notarianni del progetto Tom (Tutti gli occhi sul mediterraneo) che per un tratto affiancheranno le imbarcazioni sul Mediterraneo dirette per Gaza. La partenza, che era prevista per domani, è stata rinviata per le avverse condizioni meteo marine. Le imbarcazioni partiranno domenica 7 dal porto di Augusta. Dal palco le critiche alla base militare di Sigonella. “C’è un’altra Sicilia – hanno detto – e non sta con la base di Sigonella che gioca un ruolo di morte, sostenendo il genocidio perpetrato da Israele. È stato autorizzato la partenza di un cargo israeliano che presumibilmente custodisce armi da usare contro il popolo palestinese. Le partenze da Sigonella avvengono con le autorizzazioni del Governo italiano, dobbiamo organizzare delle iniziative, riappropriandoci delle università e delle piazze”. Preannunciate mobilitazioni per non far disputare la partita di calcio valida per le qualificazioni ai Mondiali tra Italia e Israele prevista il 14 ottobre a Udine.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA