Glucksmann agli Usa, ‘restituiteci la statua della Libertà’

agenzia

L'eurodeputato: 'Fu un regalo, ma gli americani la disprezzano'

(ANSA – PARIGI, 16 MAR – “Restituiteci la Statua della Libertà”. A chiederlo, il socialista francese Raphaël Glucksmann, secondo cui Parigi dovrebbe riprendersi il monumento perché gli Stati Uniti non rappresentano più i valori che hanno spinto la Francia al dono. “Agli americani che hanno scelto di schierarsi con i tiranni, che hanno licenziato i ricercatori per aver chiesto libertà scientifica, diremo: restituiteci la Statua”, ha detto l’eurodeputato fondatore di Place Publique a una convention del suo movimento. “‘Ve l’abbiamo regalata, ma a quanto pare la disprezzate. Quindi andrà benissimo qui a casa’”, ha aggiunto. La Statua della Libertà è stata inaugurata nel porto di New York City il 28 ottobre 1886 per il centenario della Dichiarazione d’indipendenza americana come dono del popolo francese all’America. È stata progettata dal francese Auguste Bartholdi. Parigi ha una copia molto più piccola della statua su una piccola isola sulla Senna a Parigi. Glucksmann, un fermo difensore dell’Ucraina, ha fortemente criticato il radicale cambiamento di politica statunitense sulla guerra da parte del presidente Donald Trump. Ha anche preso di mira i tagli di Trump alle istituzioni di ricerca statunitensi, che hanno già spinto il governo francese a un’iniziativa per attrarne alcune a lavorare in Francia. “La seconda cosa che diremo agli americani è: ‘Se volete licenziare i vostri migliori ricercatori, se volete licenziare tutte le persone che, attraverso la loro libertà e il loro senso di innovazione, il loro gusto per il dubbio e la ricerca, hanno reso il vostro Paese la principale potenza mondiale, allora daremo loro il benvenuto”, ha aggiunto. (ANSA.

