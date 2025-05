Gme, ad aprile elettricità sotto 100 euro, minimi da giugno 2024

agenzia

Calo dei prezzi anche per il gas, sceso a 33,3 euro

ROMA, 14 MAG – Nel mese di aprile il prezzo dell’elettricità in Italia è sceso sotto i 100 euro a megawattora, cioè ai minimi da giugno del 2024. Il Gme, emerge nella newsletter mensile del Gestore, ha registrato una significativa flessione del Pun Index, arrivato a 99,85 euro a MWh (-20,7 euro rispetto a marzo). Anche i prezzi zonali risultano tutti in calo, allineandosi sulla penisola e in Sicilia a 99/100 euro a MWh (-21/-19 euro) e attestandosi in Sardegna a 93 euro a MWh (-25 euro). L’energia elettrica scambiata in Italia è risultata pari a 21,2 TWh con la liquidità del mercato che resta elevata attestandosi all’81,5%. Analogamente, sul mercato gas, il Gme ha registrato un calo dei prezzi con l’IG Index sceso a 33,30 euro a MWh (-4,3 euro rispetto al mese di marzo), anche in questo caso il livello più basso da giugno 2024.

