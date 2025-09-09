Gme, prezzo elettricità in calo a 106,46 euro al MWh

agenzia

Nella settimana dall'1 al 7 settembre

ROMA, 09 SET – Nella settimana da lunedì 1 a domenica 7 settembre il Gme ha registrato un prezzo medio dell’energia elettrica (PUN Index Gme) pari a 106,46 euro al MWh, in calo rispetto ai 109,82 registrati nella settimana precedente. I volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del Gme sono risultati pari a 4,5 milioni di MWh, con la liquidità all’81,4%. Lo si legge in una nota del Gme. I prezzi medi si sono attestati tra 103,75 euro al MWh del Nord e 110,13 euro al MWh della Sicilia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA