Gme, prezzo elettricità sale a 130,21 euro al MWh

Nella settimana tra il 12 e il 18 agosto

ROMA, 20 AGO – Nella settimana da lunedì 12 a domenica 18 agosto il Gme ha registrato un prezzo medio di acquisto dell’energia elettrica (PUN) pari a 130,21 euro al MWh, in aumento rispetto ai 128,70 euro al MWh registrati nella settimana precedente mentre i volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del Gme sono risultati pari a 4,2 milioni di MWh, con la liquidità al 78,1%. LO si legge in una nota. I volumi scambiati sono in calo rispetto ai 4,5 della settimana precedente. I prezzi medi di vendita si sono attestati tra 125,71 euro al MWh del Nord e 146,13 euro al MWh della Sicilia.

