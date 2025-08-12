Gme, prezzo medio elettricità a 107,94 euro al MWh

agenzia

Nella settimana da lunedì 4 a domenica 10 agosto

ROMA, 12 AGO – Nella settimana da lunedì 4 a domenica 10 agosto il Gme ha registrato un prezzo medio dell’energia elettrica (Pun Index Gme) pari a 107,94 euro al MWh, mentre i volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del Gme sono risultati pari a 4,3 milioni di MWh, con la liquidità all’81,1%. I prezzi medi si sono attestati tra 106,71 euro al MWh del Nord e 110,78 euro MWh della Sicilia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA