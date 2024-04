Goldman taglia i titoli della difesa, Leonardo -8,6% in Borsa

agenzia

I titoli trattano ai massimi, rischi al ribasso per il settore

MILANO, 09 APR – Crollano i titoli della difesa in Europa dopo che Goldman sachs ha pubblicato un report in cui sostiene di vedere più rischi al ribasso che al rialzo per le valutazioni borsistiche del settore mentre ci si avvicina al 2025. Secondo il broker americano nell’ultimo anno il settore è stato sostenuto dall’espansione dei budget di spesa ma i multipli ora si trovano ai massimi storici. A Piazza Affari Leonardo perde l’8,6% a 21,65 euro.

