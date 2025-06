Google: Gasparri, ‘ottima notizia proposta maxi multa, regole sono uguali per tutti’ /Rpt

agenzia

Roma, 19 giu. “Ottima la notizia che arriva dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, che ha **proposto di confermare** la maxi-multa da 4,124 miliardi di euro a Google per abuso di posizione dominante. Noi lo diciamo da tempo. Questi colossi del web violano qualsiasi regola, pensano di essere i padroni del mondo e agiscono con tecniche poco trasparenti. È tempo di far rispettare le regole a chi pensa di essere intoccabile e gode di benefici fiscali ingiusti. Il tempo della permissività deve finire. Le regole devono valere per tutti. Ci batteremo affinché la giustizia fiscale venga ristabilita ed i diritti dei lavoratori tutelati anche nel mondo digitale. Oggi dall’Unione europea è arrivato un messaggio chiaro, non ci piegheremo a questi prepotenti”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

