‘Google patteggia causa su navigazione in modalità privata’

L'impegno a cancellare i dati di milioni di persone

NEW YORK, 01 APR – Google si impegna a distruggere i dati di navigazione online di milioni di utenti nell’ambito del patteggiamento di un’azione legale che ha accusato la società di aver tracciato milioni di clienti a loro insaputa. La class action avviata nel 2020 ha puntato il dito contro Google per aver ingannato gli utenti sulle attività di Chrome per coloro che navigavano in modalità privata. Il patteggiamento, riporta il Wall Street Journal, prevede la cancellazione dei dati impropriamente raccolti e l’aggiornamento delle informazioni su come i dati vengono raccolti quando di naviga in modalità privata.

