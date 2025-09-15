agenzia
Google sale a Wall Street del 3,7%, vale 3.000 miliardi
Dopo la revisione al rialzo di Citi del price Target
NEW YORK, 15 SET – Alphabet, la holding a cui fa capo Google, avanza a Wall Street. I tioli salgono del 3,7% spingendo la capitalizzazione di mercato per la prima volta a 3.000 miliardi di dollari. Lo riporta l’agenzia Bloomberg. La corsa è legata alla revisione al rialzo del price target da parte di Citi che lo ha portato a 280 dollari dai precedenti 225.
