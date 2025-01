Govee collabora con IDC per discutere in un nuovo white paper l’impatto dell’illuminazione intelligente e il futuro degli ambienti in cui si vive così trasformati

agenzia

– LAS VEGAS, 3 gennaio 2025 /PRNewswire/ — Govee, leader mondiale nel settore dell’illuminazione intelligente degli ambienti, ha stretto una partnership con International Data Corporation (IDC) per pubblicare un whitepaper, “La nuova era dell’illuminazione intelligente: trasformare la vita quotidiana con i colori”. Il rapporto evidenzia come i progressi nell’illuminazione intelligente, come la creazione di scene e profili personalizzabili, stiano rivoluzionando gli ambienti domestici offrendo un livello superiore di immersione, efficienza energetica ed esperienze personalizzate.

Secondo le previsioni di IDC per il periodo 2024-2028, il valore delle spedizioni globali di dispositivi di illuminazione intelligente supererà i 5 miliardi di dollari entro il 2028, grazie alla richiesta dei consumatori di soluzioni intuitive, efficienti dal punto di vista energetico ed esteticamente versatili. L’illuminazione intelligente non solo migliora la funzionalità, ma promuove anche il benessere attraverso tecnologie come i sistemi di illuminazione circadiana, che imitano i cicli di luce naturale per migliorare il sonno e ridurre lo stress.

Govee sta promuovendo l’illuminazione intelligente con tecnologie quali RGBICWW e l’esclusiva LumenBlend™, che combinano perfettamente il bianco caldo e i colori dinamici per offrire un’esperienza raffinata. Le soluzioni per illuminazione intelligente Govee uniscono design visivamente accattivanti e una personalizzazione spontanea grazie alla tecnologia Dreamview , adattando l’illuminazione agli stati d’animo, ai programmi e alle preferenze quotidiane delle persone.

Govee è dedicata a valorizzare ogni angolo della casa e a dare colore alla vita quotidiana con un’illuminazione ambientale vibrante. Creando connessioni con gli utilizzatori sia a livello pratico che emotivo, Govee si impegna a rendere i momenti quotidiani più vivaci e piacevoli.

“Mentre la domanda di esperienze domestiche personalizzate cresce, Govee è leader nell’innovazione dell’illuminazione ambientale intelligente”, spiega Eric Wu, Ceo di Govee. “Offriamo soluzioni intuitive in oltre 80 paesi del mondo, con oltre 30 milioni di installazioni già attuate, per ispirare la creatività, migliorare il benessere e arricchire la vita quotidiana”.

Al CES 2025 Govee presenterà le sue ultime innovazioni allo stand n. 51916 della Venetian Expo, dimostrando come l’illuminazione intelligente trasformi i momenti quotidiani in esperienze vibranti.

Informazioni su Govee

Dal 2017 Govee rivoluziona l’esperienza di ambienti in cui si vive intelligenti con soluzioni di illuminazione ambientale innovative, efficienti e pratiche per l’intera casa. Abbracciando l’idea che “le luci possono essere divertenti”, Govee si impegna a portare un’illuminazione vibrante in ogni angolo della casa, a promuovere connessioni con gli utilizzatori sia a livello pratico che emotivo e a rendere i momenti quotidiani più luminosi e piacevoli.

Informazioni su IDC

International Data Corporation (IDC) è leader mondiale nel campo dei dati di mercato, servizi di consulenza ed eventi per i settori dell’informatica, delle telecomunicazioni e della tecnologia di consumo. Con oltre 1.300 analisti in tutto il mondo, IDC offre competenze globali, regionali e locali riguardo a tecnologia, benchmarking e sourcing IT, nonché opportunità e analisi delle tendenze del settore in oltre 110 paesi. Le analisi e i dati approfonditi di IDC aiutano i professionisti IT, i dirigenti aziendali e la comunità degli investitori a prendere decisioni tecnologiche basate sui fatti e a raggiungere i loro obiettivi aziendali chiave. Fondata nel 1964, IDC è un’affiliata di International Data Group (IDG), società leader mondiale nel settore dei servizi di marketing, dati e media tecnologici. Per saperne di più su IDC visitare www.idc.com. Seguire IDC su Twitter @IDC e LinkedIn. Iscriversi al blog IDC per notizie e approfondimenti del settore.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2589051/Govee_Partners_IDC_Discuss_Impact_Smart_Lighting_Future_Smart_Living.jpg