Governatore Illinois a Trump, dittatori non ci spaventano

agenzia

'Non è normale dichiarare guerra a una città americana'

WASHINGTON, 07 SET – Il governatore dell’Illinois, JB Pritzker, risponde a Donald Trump dopo le minacce a Chicago. “Il presidente degli Stati Uniti minaccia di dichiarare guerra a una città americana. Non è uno scherzo. Non è normale”, ha scritto il democratico su X. “Donald Trump non è un uomo forte, è un uomo spaventato. L’Illinois non si lascerà intimidire da un aspirante dittatore”, ha attaccato io governatore.

