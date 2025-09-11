Governatore Utah, in custodia persona di interesse in caso Kirk

agenzia

Confusione su indagini: per commissario locale killer in fuga

WASHINGTON, 10 SET – Confusione sullo stato delle indagini nell’omicidio di Charlie Kirk. Il governatore dello Utah, Spencer Cox, ha dichiarato in una conferenza stampa che “abbiamo una persona sospetta in custodia, che stiamo interrogando in questo momento”. Cox e’ sembrato contraddire Beau Mason, il commissario del Dipartimento di Pubblica Sicurezza dello Utah, che pochi minuti prima aveva dichiarato che “il sospettato è a piede libero”. Cox ha anche affermato che la prima persona ad essere fermata sul posto, George Zinn, non è stata ritenuta l’assassino, ma è stata accusata di ostacolo alla giustizia. Sebbene il direttore dell’FBI, Kash Patel, avesse precedentemente pubblicato la notizia che un sospettato era in custodia, l’agente speciale dell’Fbi responsabile, Robert Bohls, non lo ha confermato durante la conferenza stampa.

