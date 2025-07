Governatore, vice capo della Marina russa ucciso nel Kursk

agenzia

Mikhail Gladkov morto con diversi altri militari

MOSCA, 03 LUG – Il vice comandante della Marina militare russa, il generale Mikhail Gudkov, è rimasto in ucciso nella regione di Kursk. Lo ha reso noto Oleg Kozhemyako, il governatore della regione di Primorye, in estremo oriente, della quale era originario l’alto ufficiale. Kozhemyako non precisa le circostanze della morte di Gudkov, ma nei giorni scorsi canali Telegram militari russi avevano parlato di un missile ucraino che aveva colpito una postazione nella regione russa uccidendo il generale e altri militari. Gudkov, già comandante della 155/a Brigata dei fanti di Marina, era stato promosso vice comandante dell’arma nel marzo scorso. Kozhemyako ha confermato che con lui sono rimasti uccisi un altro ufficiale, Nariman Shikhaliev, e un numero imprecisato di soldati. “Esprimo le mie profonde condoglianze alle famiglie, amici e colleghi di Mikhail Gudkov, Nariman Shikhaliev e tutti gli altri soldati che sono morti nella regione di Kursk”, ha scritto il governatore di Primorye sul suo canale Telegram, citato dall’agenzia Tass.

