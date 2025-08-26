Sfoglia il giornale

Governatrice Fed Cook presenta la causa contro Trump

L'avvocato: 'Azione del presidente è illegale'

Di Redazione

WASHINGTON, 26 AGO – Dopo aver dichiarato che resterà al suo posto di governatrice della Federal Reserve, Liza Cook ha annunciato che ha presentato una causa contro Donald Trump. “Il suo tentativo di licenziarla è privo di qualsiasi fondamento fattuale o legale. Presenteremo una causa per contestare questa azione illegale”, ha dichiarato l’avvocato Abbe Lowell in una nota.

