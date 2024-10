Governo: 2 anni in 59 slide, per P.Chigi ‘orizzonte di legislatura’ (2)

agenzia

Nelle slide, Palazzo Chigi si sofferma sulla presidenza italiana del G7 e su un'”Italia che torna protagonista del mondo”. Spazio poi, naturalmente, al Piano Mattei per l’Africa, alle riforme -dalla giustizia all’autonomia, passando per premierato e riforma fiscale- e al Pnrr. Il governo Meloni, con “la prima donna presidente del Consiglio”, va “oltre il tetto di cristallo”, con un “doppio record: “53,5% di occupazione femminile e 10 milioni di donne occupate”. P.Chigi rimarca poi il “supporto delle famiglie e della natalità”, la sicurezza “tornata priorità”, la “lotta alle mafie” e a “ogni droga”, la “rinascita di Caivano”, il contrasto “all’immigrazione clandestina”, con una riduzione degli sbarchi “del 61%” e un aumento dei rimpatri del “16% sul 2023 e del 34% sul 2022”.