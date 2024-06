Governo: al via Cdm senza Meloni, su tavolo dl su sicurezza G7

agenzia

Roma, 10 giu. Al via il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. A presiedere la riunione il vicepremier e ministro agli Affari esteri Antonio Tajani: assente, infatti, Giorgia Meloni, che, nella giornata post-europee, non dovrebbe venire a Palazzo Chigi per concedersi una giornata ‘sabatica’. Sul tavolo del Cdm, tra gli altri provvedimenti, il dl volto a rafforzare la sicurezza in vista del G7: il summit dei ‘Grandi’ si terrà dal 13 al 15 giugno a Borgo Egnazia.

