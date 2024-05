Governo: al via riunione comitato anti-frodi con Meloni, controlli tempestivi su Pnrr**

agenzia

Roma, 13 mag. Ha preso il via a Palazzo Chigi la riunione del Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell’Unione Europea (COLAF), convocata dal ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, alla presenza del presidente del consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni. L’incontro, spiegano fonti di Palazzo Chigi, avrà ad oggetto i nuovi compiti che il Governo ha affidato al Comitato con l’art. 3 del decreto legge n. 19 del 2024 (convertito in Legge n. 56 del 2024) per rafforzare la strategia unitaria delle attività di prevenzione e contrasto alle frodi e agli altri illeciti sui finanziamenti connessi al PNRR, alle politiche di coesione e ai fondi nazionali correlati.

Alla riunione saranno presenti tutti i vertici delle amministrazioni componenti il Comitato, fra cui quelli delle Forze di Polizia, della Corte dei Conti, della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, della Direzione Centrale della Polizia Criminale, della Direzione Investigativa Antimafia, delle Agenzie fiscali.