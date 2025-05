Governo: Alfieri, ‘maggioranza a pezzi, ennesimo scambio su pelle istituzioni’

agenzia

Roma, 19 mag. “Anche oggi in Cdm abbiamo assistito all’ennesimo scambio giocato nella maggioranza sulla pelle delle istituzioni: il governo impugna la legge per il 3o mandato della provincia autonoma di Trento, dando l’ennesimo colpo alle speranze della Lega, che in cambio ottiene una delega sulla determinazione dei Lep per l’autonomia differenziata che ignora e bypassa completamente i rilievi della Consulta ma serve solo per fare propaganda”. Così il senatore Alessandro Alfieri, responsabile Riforme e Pnrr del Pd.