Governo: Antoniozzi, ‘per criticare Meloni Canfora prenda spunto da Vasco Rossi’

agenzia

Roma, 1 apr. “A Luciano Canfora, che si sente fiero di essere stalinista, ricordo il motto latino,’est modus in rebus’ e definire neonazista un presidente del Consiglio significa non avere senso della misura. Canfora dovrebbe prendere esempio da Vasco Rossi che, pur non essendo un filologo ma una rockstar, ha criticato politicamente Giorgia Meloni apprezzandone il valore”. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi.