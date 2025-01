Governo: Appendino, ‘Meloni, protegge sua tribù e non affronta problemi italiani’

agenzia

Roma, 11 gen. “È emersa la vera Meloni che protegge a oltranza la sua tribù fatta di parenti, amici e compagni di partito. Nordio è ancora al suo posto nonostante i disastri, Santanchè nonostante un conflitto di interessi spaventoso, l’ex cognato Lollobrigida persevera con gaffe e treni fermati a piacimento, Salvini è il peggior Ministro dei trasporti della storia e andava cacciato non oggi per l’ennesima giornata infernale ma ieri. Non solo: Meloni aumenta gli stipendi ai Ministri mentre dice no al salario minimo, le pensioni le aumenta di 1.8€ e in conferenza stampa non trova il tempo di affrontare i problemi degli italiani come sanità e carobollette. Io al posto suo, invece di fare da portavoce al multimiliardario Musk, sarei ossessionata da questi problemi”. Lo ha detto la vicepresidente M5S, Chiara Appendino, a Accordi e disaccordi sul Nove.

