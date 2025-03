Governo: Ascani, ‘Paese ostaggio di esecutivo diviso e inadeguato’

agenzia

Roma, 24 mar. “Ormai le divisioni all’interno del governo Meloni sono plateali e gli episodi quotidiani. Sgambetti, invasioni di campo, litigi tra i due vicepremier sono all’ordine del giorno e investono più della politica estera. Tempo per governare ne rimane poco: l’inerzia dell’esecutivo su dossier importanti per i cittadini e le imprese – dal lavoro alla sanità, dal Pnrr in ritardo conclamato allo sviluppo industriale o, ancora, alle infrastrutture – è ormai cronica. Un intero Paese ostaggio di un governo inadeguato in una delle fasi storiche più complicate che richiederebbe il massimo del coraggio, dell’iniziativa strategica, dell’unità. La balla della ‘maggioranza compatta’ non basta più. I fatti raccontano altro”. Così Anna Ascani, vicepresidente della Camera e deputata dem.

