Governo: Avs, ‘Meloni subalterna a Trump, silenzio su Gaza e soldi per lobby armi e gas’

Roma, 7 mag. “La Meloni può raccontarla come vuole, ma non ci ha convinto. La subalternità della destra nei confronti dell’amministrazione americana è clamorosa. E si vede chiaramente anche in queste ore. Meloni è l’unico presidente del consiglio che non ha pronunciato neanche mezza parola su Gaza, niente sul folle piano di Netanyahu. Nulla, silenzio più totale. E lo fa perché ritiene che il comportamento del governo di Israele non sia grave. La moneta con cui paghiamo il prezzo del nostro silenzio su Gaza è l’umanità. Il governo deve tornare in quest’Aula perché ci deve dire con chiarezza cosa pensa del piano di Netanyahu”. Così il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra, Peppe De Cristofaro, nella replica al premir time al Senato.