Governo: Azione vota sì a sfiducia Santanchè, ‘ministra non libera da condizionamenti’

Roma, 25 feb “Votiamo sì alla sfiducia”. Lo ha annunciato in aula, a nome del gruppo di Azione, Antonio D’Alessio. “Le mozioni di sfiducia non ci piacciono” e “la ministra non è colpevole fino a prova contraria”, ha premesso D’Alessio.

“Nulla di personale ma è il quadro complessivo che finisce con il restituirci una politica rispetto alla quale scivolano via situazioni che non consentono una azione della ministra libera di condizionamenti”, ha aggiunto il deputato di Azione sottolineando: “La ministra deve parlare di borsette e non di turismo, di vicende giudiziarie e non di politiche per il futuro del Paese”.

