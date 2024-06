Governo: Benigni (Fi), ‘da Marina Berlusconi spinta per diritti civili, non lasciarli a sinistra’

agenzia

Roma, 26 giu. “La libertà è il valore più forte, più profondo, più importante. Un valore per il quale il presidente Berlusconi si è sempre battuto e per cui Forza Italia sta continuando a lottare. Oggi Marina Berlusconi, nell’intervista al Corriere della Sera, ci offre uno spunto prezioso: ‘parlare di libertà è tornato terribilmente attuale’, afferma, rimarcando la necessità per l’Europa di ripartire dal pensiero liberale, frenando le derive estremiste e riaffermando i valori che sono alla base della nostra identità. Dobbiamo impegnarci –anche da protagonisti dentro il Ppe- per costruire un’Europa sempre più liberale, unita, forte, orgogliosa delle proprie radici ma che sia aperta ai cambiamenti della società”. Lo afferma Stefano Benigni, vicesegretario nazionale di Forza Italia e segretario nazionale del movimento giovanile.