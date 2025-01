Governo: Bersani a Meloni, ‘Soros c’entra con Musk come il burro con la ferrovia…’

agenzia

Roma, 9 gen. “Su Musk ho sentito cose stravaganti da Meloni. Si salva sempre in corner tirando in ballo Soros. Ma Soros con Musk c’entra come il burro con la ferrovia. Soros è monopolista di un’infrastruttura satellitare mondiale? E’ dentro l’amministrazione americana? E’ parte del sistema industriale americano?E’ padrone di una piattaforma e di un algoritmo come quello di X?”. Lo dice Pier Luigi Bersani a Otto e mezzo su La7.