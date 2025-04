Governo: Bersani, ‘al primo Cdm avrei portato lo ius soli’

agenzia

Roma, 29 apr “Alla vigilia della prima riunione di governo, avrei fatto trapelare ai giornali che ci sarebbe stato un giro di tavolo per conoscersi meglio, nulla di diverso da quello che si faceva di solito. In realtà, avevo già deciso che avrei sottoposto al Consiglio dei ministri l’approvazione di un decreto legge sullo ius soli”. Lo dice Pier Luigi Bersani al Corriere della sera, ricordando quando fu premier incaricato.

L’ex segretario del Pd parla, tra le altre cose, dei 101: “E’ tempo perso chiedermi i nomi”. C’erano i renziani tra i centouno? “Anche loro e non solo loro. C’erano quelli che volevano far fuori Prodi e quelli che volevano far fuori me”; “qualcuno me l’ha confessato, in qualche caso anche piangendo, quando presentai le mie dimissioni irrevocabili da segretario del Pd. Molti di quelli che presero questa decisione nel segreto dell’urna non avevano un disegno politico. Era gente alla prima elezione, spaventata per il clima che si respirava fuori; non dimentichiamo che quei giorni vennero pesantemente condizionati dal clima alimentato dai social network…”.

