Governo: Bersani, ‘narrazione Meloni burattinaia non regge’

agenzia

Roma, 28 apr. “La narrazione di Meloni burattinaia che tira i fili non regge, cerchiamo di non esporci al ridicolo. Trump, Putin e i grandi leader non hanno bisogno di mediatori, si parlano direttamente. E se avessero avuto bisogno di mediatori non ci sarebbe stata Meloni, perché stare in mezzo senza sostenere una vera posizione non ci porta a casa niente. Gli incontri veri che ha fatto sono stati quelli con Orban e Milei. Doveva spingere sull’immagine che Roma ha dato in questi giorni come posto universale e di pace che ha fatto il giro del mondo, un vero asset”. Così Pier Luigi Bersani a Otto e mezzo su La7.

