Governo: Biancofiore, ‘Renzi invidioso Meloni scade nel ridicolo’

agenzia

Roma, 26 mar. “Se c’è una cosa di cui non difetta il senatore Renzi è sicuramente la faccia tosta. Perché ci vuole sul serio un bel coraggio nell’affermare che Giorgia Meloni sia inadatta a governare. In un momento storico in cui l’Italia torna centrale sullo scacchiere internazionale, in cui la leadership del presidente Meloni è riconosciuta e riconoscibile in tutti i consessi esteri, confermato anche da decine di autorevoli giornali stranieri, fare queste dichiarazioni significa solo due cose: Renzi è completamente scollegato dalla realtà e pur di dimostrare la propria esistenza politica deve attaccare, in maniera non solo strumentale ma patetica, il capo di un Governo membro del G7, fondatore della Ue e che sta conducendo con grande equilibrio una difficile partita geopolitica. A dimostrazione del fatto che a lui, come si sono resi conto tutti, non interessa l’Italia ma solo il proprio futuro politico”. Lo afferma la senatrice Michaela Biancofiore, capogruppo Civici d’Italia, Nm, Udc, Maie.