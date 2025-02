Governo: big opposizione iscritti a parlare su Santanchè, la maggioranza ‘schiera’ deputati

agenzia

Roma, 25 feb Big di opposizione presenti e pronti a prendere la parola, alla Camera, per la mozione di sfiducia alla ministra Daniela Santanchè. A differenza dalla maggioranza, dove tra gli iscritti a parlare per ‘difendere’ la ministra non figurano né leader né capigruppo.

Per l’opposizione l’elenco degli interventi comprende il capogruppo di Italia Viva Davide Faraone, il leader del M5s Giuseppe Conte, la segretaria del Pd Elly Schlein, Elisabetta Piccolotti per Avs, Antonio D’Alessio per Azione. Per la maggioranza tra gli iscritti a parlare ci sono i deputati Calogero Pisano per Noi moderati, Enrico Costa per Forza Italia, Ingrid Bisa per la Lega, Andrea Pellicini per FdI.

