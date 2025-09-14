Governo: Bignami (Fdi), ‘solidarietà a ministro Zangrillo’

agenzia

Roma, 14 set. “Solidarietà dal gruppo FdI Camera al ministro Zangrillo vittima alla Festa de L’Unita di Torino di insulti e contestazioni. Purtroppo è la riprova di un clima di tensione che da tempo denunciamo. Non saranno certamente questi episodi a fermarci, che invece rafforzano in noi il proposito di andare avanti nell‘attuazione del nostro programma di governo”. Lo dichiara il capogruppo dei deputati di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami.

