Governo: Boccia, ‘disastri su fisco e sanità, litiga su tutto e nega salario minimo’

Roma, 25 mar. “Il governo non dà nessuna risposta ai tanti problemi del Paese, attacca l’opposizione e inventa polemiche per nascondere tutto quello che non sta facendo. Disastri sul fisco, oggi ne è emerso un altro molto grave, quelli sulla sanità, dove stanno tagliando le rette per i non autosufficienti e quelli sul lavoro, visto che Giorgia Meloni, mentre nel governo litigano su tutto, nega il salario minimo a milioni di italiani”. Lo ha detto ai tg Francesco Boccia, presidente dei senatori del Pd.

