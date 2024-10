Governo: Boccia, ‘domani incalzeremo Meloni su soldi Albania, potevano servire per sanità’

agenzia

Roma, 14 ott. “Abbiamo di fronte un governo da settimane in difficoltà perché non sa come scrivere la manovra. Falsificano i dati, non danno quelli programmatici. La manovra sarà un frontespizio ma non ci sarà un testo. L’unica cosa certa, viste le finte minacce di Giorgetti ai ministri sulle spese, è che ci saranno tagli lineari che si tradurranno in tagli a servizi e assistenza”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia conversando con i giornalisti a Palazzo Madama.