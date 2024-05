Governo: Boccia, ‘Meloni nasconde problemi e numeri’

agenzia

Roma, 28 apr. “Abbiamo ascoltato Giorgia Meloni parlare di un Paese che non c’è. Di una Italia che le riforme della destra miglioreranno mentre autonomia e premierato distruggeranno istituzioni e indeboliranno l’unità nazionale e il ruolo del Presidente della Repubblica. Di una Italia prospera mentre milioni di lavoratori sono sottopagati senza un salario minimo e dove i cittadini rinunciano a curarsi perché la sanità pubblica viene privatizzata”. Lo afferma Francesco Boccia, capogruppo del Pd al Senato.