Governo: Boccia, ‘sempre più orbaniano, limita Parlamento’

Roma, 25 mar. “In Parlamento ormai sembra di vivere in una bolla in cui c’è una maggioranza che, a oltre metà legislatura, ha delegato al governo ogni iniziativa legislativa. Ormai è evidente l’impostazione sempre più trumpiana e orbaniana che ispira la destra nei suoi comportamenti parlamentari. Non si tratta solo dell’eccesso della decretazione d’urgenza. Quello che è avvenuto ieri sera nel gruppo di lavoro sulle regole della contabilità è gravissimo”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia all’assemblea del gruppo del Pd.

“C’è un nuovo ciclo della legge di bilancio totalmente disconosciuto dalla maggioranza che di fatto umilia il Parlamento. Viene di fatto cancellata la funzione delle Camere nel controllo e nell’analisi del ciclo della legge di bilancio, che ora è triennale, che vengono totalmente lasciati nelle mani del Governo. Il Parlamento diventa il ratificatore delle scelte dell’Esecutivo, non distingue i vincoli delle nuove regole europee dalla costruzione della programmazione del bilancio”.