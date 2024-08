Governo: Boccia, ”spacca Italia’ e pessima manovra affosseranno Italia’

agenzia

Roma, 30 ago. “Siamo di fronte ad un governo inadeguato e pericoloso. Dopo quasi due anni continuano a cercare alibi per giustificare una politica fatta solo per una minoranza di destra, fatta da chi chiede condoni e la privatizzazione selvaggia dei servizi pubblici. Ecco perché mettere insieme l’autonomia da un lato e una manovra inconsistente, fatta di misure spot, rischia di essere una miscela esplosiva che danneggerà i più poveri”. Così il Presidente dei Senatori Pd, Francesco Boccia, arrivando alla Festa dell’Unità di Torremaggiore (Foggia).

“La destra al governo indebolisce ogni giorno l’Italia cambiando l’intelaiatura istituzionale con premierato e autonomia differenziata. Noi continueremo a batterci, insieme alle altre opposizioni, per fermarli. In questa estate militante abbiamo raccolto, tra la sottoscrizione online e i banchetti, centinaia di migliaia di firme per il referendum contro lo scellerato progetto spacca Italia di Calderoli. Con l’autonomia delle Lega, il Governo Meloni affossa il Sud, le aree interne e le aree di montagna anche del Nord, proprio quelle aree del Paese che avrebbero, invece, più bisogno di servizi alla persona, di più scuola e sanità pubblica, di trasporti”.