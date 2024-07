Governo: Boccia, ‘spoils system e allergia ai controlli, vuole mettere mani sui conti?’

agenzia

Roma, 26 lug. “Non era un mistero e da due anni lo verifichiamo anche in Parlamento, ma le notizie di oggi confermano che il governo Meloni confinua la sua opera di spoils system. Ora anche Ragioneria dello Stato, Enac e Agenzia delle Entrate sono nel mirino del governo e del ministro Giorgetti. Le colpe? Non aver paura di dire la verità sui conti e sulle scelte di un governo incapace di far quadrare i conti e di varare provvedimenti utili all’economia e alla tenuta del Paese”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.