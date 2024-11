Governo: Bonelli, ‘due voli di Stato per El Alamein sperpero di denaro pubblico’

agenzia

Roma, 22 nov “L’utilizzo di due voli di Stato da parte dei ministri Santanchè e Lollobrigida per recarsi separatamente al sacrario di El Alamein è ingiustificabile: uno sperpero di denaro pubblico e inopportuno soprattutto considerando che il governo era già stato rappresentato pochi giorni prima dalla sottosegretaria Isabella Rauti. Queste ulteriori missioni non solo sono superflue, ma anche sostanzialmente discutibili”. Lo dice Angelo Bonelli, portavoce di Europa verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.

“Le parole pronunciate dai due ministri confermano l’ormai evidente tentativo della destra di riscrivere la storia. Presentare i giovani caduti di El Alamein come eroi della patria significa occultare le responsabilità del fascismo, che li mandò a combattere in una guerra d’aggressione senza speranza, privi di rifornimenti e sacrificati per un’ideologia criminale. Questi soldati furono vittime, non protagonisti per il Paese”, prosegue.