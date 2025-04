Governo: Bonelli, ‘Italia paese disuguaglianze, Meloni racconta favole’

agenzia

Roma, 27 apr. “Le favole sull’occupazione e sull’economia che va più che bene, raccontate dalla presidente Meloni, nella realtà sono degli incubi. Non solo l’Istat ci dice che in Italia ci sono 5,7 milioni di persone in povertà, ma secondo Eurostat sale anche il rischio di povertà tra le persone che lavorano, persino se impegnate a tempo pieno: nel 2024 gli occupati con un reddito inferiore al 60% della media nazionale sono il 9%, in aumento rispetto al 2023”. Così Angelo Bonelli, parlamentare AVS e co-portavoce di Europa Verde, commentando le tabelle Eurostat.