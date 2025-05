Governo: Borghi (Iv), ‘si scaglia contro caposaldi della democrazia’

agenzia

Roma, 24 mag. “Nel giro di pochi giorni il governo e la maggioranza si sono scagliati, con veemenza e sguaiatezza, contro i capisaldi di una democrazia che funziona: la Corte Costituzionale, le autorità di controllo e indipendenti, la libera stampa, il mondo della cultura, gli intellettuali, ovviamente l’opposizione che ha il torto di dare voce a una posizione alternativa alla loro. Il copione è sempre il solito: chi osa uscire dal solco segnato da Palazzo Chigi e dintorni, deve essere attaccato”. Lo dice in una nota il senatore Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva.