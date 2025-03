agenzia

Roma, 23 mar. “Schlein non sa governare neppure il Pd, come dimostra il voto in ordine sparso in Europa, figuriamoci il Paese. Gli italiani non dimenticano i danni fatti dal malgoverno della sinistra, che fortunatamente resterà all’opposizione per molti anni ancora”. Così il senatore della Lega Claudio Borghi, replicando alla segretaria del Pd Elly Schlein.

