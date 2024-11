Governo: Boschi, ‘Meloni condanna Paese a mediocrità’

agenzia

Roma, 28 nov. “Lega e Fi litigano su tutto e Meloni, che si circonda di incapaci per sembrare più brava, non è in grado di gestire la maggioranza. Il risultato? Il Paese è condannato alla mediocrità”. Così la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi a Metropolis.

“È un governo imbarazzante. La maggioranza, pur avendo i numeri dalla sua parte, non riesce né a far passare le proposte, né a trovare accordi sulle nomine. C’è stallo su tutto, dalla Corte Costituzionale alla presidenza della Rai. È fermo anche un dossier strategico come il Pnrr, con risorse fondamentali per la crescita lasciate allo sbando, perché la presidente del Consiglio ha finito gli amici e i parenti da nominare. Sono degli irresponsabili”, conclude.

