Governo: Braga, ‘giornate complicate, li tiene insieme il potere’

agenzia

Roma, 26 giu. “Dunque alla Camera il Premierato, “la madre di tutte le riforme”, non se la cava bene e la maggioranza decide di rinviare. Ma pure “la figlia” – separazione delle carriere – non deve stare proprio bene, se al Senato fanno mancare il numero legale. Sono giornate complicate per il Governo. Ecco perché Meloni preferisce i vertici internazionali dove può stare lontana da una maggioranza divisa su tutto, dal terzo mandato al riarmo, strattonata tra Salvini e Tajani. Li tiene insieme solo il potere, non l’interesse per il Paese”. Così Chiara Braga, Capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.

