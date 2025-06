Governo: Braga, ‘maggioranza allo sbando, spingono solo pulsanti’

agenzia

Roma, 17 giu. “Saranno le temperature, saranno i tanti temi che la dividono, oggi in Aula la maggioranza è allo sbando e approva una mozione dell’opposizione sui ricercatori europei e extraeuropei. Interessante il merito che contraddice tante chiusure del governo nella gestione della ricerca sull’onda trumpista. Ma è il metodo che colpisce: non conoscono i provvedimenti e si limitano a spingere i pulsanti senza mai chiedersi cosa stanno votando. Ecco il progetto della destra: un parlamento passa carte che non distingue e non disturba”. Così in una nota Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.

