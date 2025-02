Governo: Braga, ‘Meloni preferisce parlare di foibe, governare non è gestire ricorrenze’

agenzia

Roma, 8 feb. “Ancora una giornata di silenzio per la premier Meloni. Siamo a metà legislatura, forse la spaventa il bilancio? Il Parse è in serie difficoltà, cresce meno di quello che aveva previsto, la produzione industriale in calo da decine di mesi, 4 milioni di italiani scelgono di non curarsi, e altri 4 e più prendono uno stipendio sotto la soglia di 9 euro, muoversi con le ferrovie è diventata un’odissea quotidiana. Poi un conflitto con la magistratura senza precedenti, una crisi imminente con fondamentali istituzioni internazionali, casi di spionaggio e conflitti tra i Servizi. Questo è il quadro, ma lei preferisce parlare di foibe. Parole di condanna per l’oltraggio giuste, giustissime. Ma governare non è gestire ricorrenze, è prendersi responsabilità, ascoltare il Paese risolvere i problemi. Oggi come ieri, Meloni dove sei?” Lo afferma la capogruppo del Pd alla Camera, Chiara Braga.

