Governo: Braga (Pd), ‘scappa dal Parlamento, Meloni si sottrae al confronto’

agenzia

Roma, 9 gen “Il governo scappa dal Parlamento rispetto all’informativa chiesta più volte sulla vicenda di cui oggi Meloni ha trovato modo di parlare in conferenza stampa del rapporto con Elon Musk, su Starlink”. Lo ha detto la capogruppo del Pd Chiara Braga a margine della capigruppo di Montecitorio.

“Si è sottratta. Non c’è stata nessuna disponibilità a venire in aula. Insisteremo come Pd, vogliamo massima chiarezza su tante questioni. Abbiamo ribadito la richiesta di un premier time, inevaso da mesi. Ci auguriamo che le mancanze di oggi rispetto alla vita quotidiana delle persone, dal lavoro alla sanità, al caro energia, agli affitti, ai trasporti trovino risposte rapide del Parlamento da parte del governo”, ha aggiunto Braga.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA